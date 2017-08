In amerikanischen Städten steigt die Mordrate an

Nach einer Schieeßerei in Chicago 2016. Bild: Supaflyrobby/CC By-SA-4.0

Chicago liegt weiter an der Spitze, was Morde und Schießereien anbelangt, Donald Trump hatte im Januar angedroht, die Kavallerie zu schicken und eine Executive Order im Februar erlassen

Chicago hatte sich zur Stadt mit der höchsten Mordrate in den USA entwickelt. Ein paar Tage nach seinem Amtsantritt glaubte vermutlich US-Präsident Donald Trump noch, er könne durch Gepolter schnelle Veränderungen herbeiführen. So schrieb er auf Twitter, dass er, wenn die „Schlächterei“ nicht aufhöre, die Kavallerie schicke, er sprach von der Bundespolizei. Es habe im Januar bereits 228 Schießereien und 42 Morde gegeben. Was in Chicago passiert, dürfe nicht anderswo in den……