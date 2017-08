Bitcoin und Sonderziehungsrechte: Die digitalisierte „Währungszukunft“?

Diejenigen die entscheiden sind nicht gewählt und diejenigen die gewählt werden haben nichts zu entscheiden. – Horst Seehofer

Dieses Zitat des bayerische Ministerpräsidenten, das er in einer Satiresendung von sich gab, beschreibt sehr gut unsere heutige Scheindemokratie. Nicht die im Rampenlicht stehenden Figuren à la Merkel, Trump oder Macron sind diejenigen, die entscheiden, was in unserer Welt passiert, sondern im Hintergrund agierende Strippenzieher, die schon immer beide Seiten des politischen Spektrums gesteuert haben.

Bild: Hauptsitz des IWF

Diese Strippenzieher, die ich immer „liebevoll“ als Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE) bezeichne und die sich der bekannten „Darsteller“ bedienen, sind diejenigen die ganze Systeme verändern, die die Weltwirtschaft in eine bestimmte Richtung lenken und die über Krieg und Frieden entscheiden. Und die nächste große Veränderung steht bereits in den Startlöchern: Bitcoin und…..