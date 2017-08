Spektakulär: Libische Küstenwache vertreibt NGO’s

Endlich! Während langsam aber sicher auch den Letzten klar geworden ist, dass NGO’s im Auftrag von Think Tanks wie dem Council on Foreign Relations und deren Protagonisten wie Hillary Clinton oder George Soros quasi Hand in Hand mit den Schleppern zusammenarbeiten, scheint sich an der Libischen Mittelmeerküste endlich etwas zu bewegen. (Wer nicht genau weiss was Think Tanks sind und welchen Einfluss sie auf die Weltpolitik und auf die NGO’s haben, sollte sich unbedingt dieses Modell ansehen. Es dauert knapp 20 Minuten und gehört meiner Meinung nach unbedingt zur elementarsten Allgemeinbildung!)

Nun zum eigentlichen Thema: Die Libische Küstenwache hat offiziell damit angefangen Migranten auf dem Mittelmeer abzufangen und sie zurück in ihre…..