Ein Vortrag vom Psychotherapeuten Maaz

Liebe Leute,

bitte hört/schaut Euch den Vortrag (s. unten) von Herrn Maaz unbedingt an und gebt das Video an Bekannte und Freunde weiter. Psychologische Grundlagen aus der Tiefenpsychologie in Anlehnung an Sigmund Freud leicht verständlich erklärt.

Video-Empfehlung: Dieses etwa einstündige Video empfehle ich von Herzen. Video und mehr……