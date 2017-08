Selbstheilung von Krebs mit Naturheilmitteln | Billy Best

Im Alter von 16 Jahren bekam Billy Best die Diagnose Krebs. Ihm wurde geraten eine Chemotherapie und Bestrahlung machen zu lassen, zu was ihn auch eine Eltern drängten. Nachdem er mit ansehen musste wie seine Tante durch diese schulmedizinische Behandlung starb, entschied er sich von zu Hause wegzulaufen und sich der Behandlung zu entziehen und in Frieden zu sterben.

Nachdem seine Eltern durch den entstandenen Medienrummel neue Einblicke in alternative Heilverfahren bekamen, kam Billy zurück nach Haus und heilte sich selber von Krebs mit alternativen Mitteln, obwohl alle Ärzte behauptet hatten, dass wenn er dieses alternativen Weg geht, es sein sicherer Tod sein würde.

