RUSSISCHES AUßENMINISTERIUM: WELTKRIEG MÖGLICH !

Maria Sacharowa, offizielle Sprecherin des russischen Außenministeriums: “Es droht ein Kollaps weltweiten Umfangs. Der Beginn eines Weltkriegs ist nicht unwahrscheinlich und aufgrund der sich fortsetzenden Zuspitzung zwischen den USA und Nordkorea jeder Zeit möglich.

Die USA haben als großer Staat sehr viele Möglichkeiten den Konflikt diplomatisch zu lösen – doch sie haben alles verworfen, was sie eigentlich könnten und auch tun müssten. Die gegenseitigen Drohungen sind identisch geworden. Man hat mittlerweile das Gefühl, dass die Drohungen aus Nordkorea in den USA ins Englisch übersetzt werden, um wortgleich an Nordkorea geschickt zu werden. Und die laufenden Drohungen sind sehr ernst. Der Konflikt dort, sollte er ausbrechen, wird nich lokal oder regional gehalten werden können. Er wird global sein.“

Quelle:1,2