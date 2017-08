Italiens Banken werfen Staatsanleihen in Rekordvolumen ab

Natanael Ginting / Shutterstock.com

Unter Bezugnahme auf neue Statistikdaten der Investmentbank Jeffries berichtet die Financial Times, dass in Italien ein neuer Trend eingesetzt habe. Und zwar haben Italiens Banken damit begonnen, bislang ungesehene Volumen an italienischen Staatsanleihen auf den Markt zu schmeißen.