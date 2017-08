In einer Welt von Wahnsinnigen muss man eine Parallelgesellschaft bilden

Das Völkerrecht wird von der westlichen Welt, der wir in Deutschland angehören, jeden Tag aufs Neue mit den Füßen getreten

„Geht doch nach drüben“ war der ehemalige Spottruf von Kapitalisten gegen Kommunisten in der eigenen Gesellschaft. Damit wollte man sich einer Kritik entledigen, der man argumentativ nicht gewachsen war. Der gleiche Ruf ertönt heute wieder von den Kapitalisten gegenüber praktizierenden Muslimen. Doch einheimische Muslime müssen heutzutage eine Parallelgesellschaft in Deutschland bilden, um der Mehrheitsgesellschaft die Chance zu geben, sich selbst vom Wahnsinn zu trennen.

Im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien, das mit dem Motto aufwartet „Kriege gehören ins Museum“ gibt es in einem Saal alte Kriegesspielzeuge. Darunter befindet sich ein Kinderbuch mit dem Titel: „Wir spielen Weltkrieg“. Was aus heutiger Sicht wie ein übler Scherz aussieht, war einstmals Realität in dem…..