Die Erde, das Wasser, die Luft unserer Nachkommen

von Clemens.Ratte-Polle (Eigenes Werk) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons, urspr. Hintergrund transparent gemacht

Am 2. August traf man sich zum Diesel-Gipfel und beschloss Kosmetik. Am selben Tag war Erdüberlastungstag. Und so lieferte der Gipfelbeschluss passend zum Thementag: Wirtschaftsinteressen fressen Erde auf.

Aus dem VW- ist ein Automobilindustrie-Abgasskandal geworden. Und wie Volkswagen, so packten die Restbestände gestaltender Politik – im Volksmund Bundesregierung genannt – selbstverständlich auch die gesamte Branche mit Samthandschuhen an. Den Arbeitgebern vieler Millionen Menschen in Deutschland räumte man gewissenhaft einen Bonus ein. Auch weil sie die technologische Unterfütterung dieser deutschen Klimakanzlerschaft lieferten. Ohne einer vorbildträchtigen Industrie aus deutschen Landen, hätte die deutsche…..