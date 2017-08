© Sputnik/ Igor Sarembo

Vor dem Hintergrund der Eskalation zwischen den USA und Nordkorea hat China eine große Militärübung mit Kriegsschiffen und Flugzeugen begonnen. Nach Angaben der Zeitschrift „Newsweek“ sendet Peking mit dem Muskelspiel vor der Korea-Halbinsel ein unmissverständliches Signal an die USA, aber auch an das Regime in Pjöngjang. Mehr…..