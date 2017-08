Vernichtung von Daesch an der syrisch-libanesischen Grenze

Der am 20. Juli 2017 begonnene erste Teil der Schlacht am Dschurd von Ersal führte zu einem überwältigenden Sieg der Hisbollah über al-Kaida (ehemalig al-Nusra) [1].

Am Ende wurde ein Abkommen ausgehandelt, damit sich alle al-Kaida-Kämpfer, sowohl jene von Ersal und diejenigen vom Rest des Libanon, zurückziehen. Sie wurden versammelt, und dann mit 170 Bussen nach Idlib, nordwestlich von Syrien, evakuiert.

Das Abkommen schließt das regionale Hauptquartier von al-Kaida ein, das im palästinensischen, mit Exterritorialitätsrecht versehenen Lager, Ain al-Hilweh (Sidon) installiert war. Dieser Stab beinhaltete 168 Terroristenchefs, die von den Vereinten Nationen gesucht werden.

Alle Mitglieder der al-Kaida und ihre Familien mit Wohnsitz im Libanon und in dem Dschurd machten insgesamt 7700 Personen aus.

Der zweite Teil der Schlacht wird gegen Daesch geführt, das jetzt vollständig umzingelt ist in einem fast leeren Gebiet von 300 km2. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass auch sie mit einer verhandelten Vereinbarung enden könnte, denn der einzige Ort in den die Dschihadisten verfrachtet werden könnten ist Idlib, was bedeuten würde, dass die Daesch Kämpfer ihre Zugehörigkeit zu al-Kaida erklären.

Der Hohe libanesische Verteidigungsrat versammelte sich am 8. August unter dem Vorsitz von General Michel Aoun. Die Libanesische Armee einerseits und die von Syrien andererseits und die Hisbollah starteten sofort eine koordinierte Offensive und nahmen einen Vorposten von Daesch ein.

Zur gleichen Zeit bereiteten sich andere Einheiten der syrischen arabischen Armee vor, Deir-Ez-Zor zu befreien und unter Aufsicht der Amerikaner stehende kurdische Kämpfer, um Rakka zu befreien [2].

Nach 7 Jahren Krieg könnte die ganze Levante von dschihadistischen Gruppen in den kommenden Monaten befreit werden, mit Ausnahme des „islamischen Emirates Idlib“.