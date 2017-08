USA: Petition fordert Ende der US-Militärpräsenz in Syrien und warnt vor Eskalation mit Russland

Quelle: Reuters

Fast 70.000 Unterzeichner haben sich bereits einer Petition an das Pentagon gegen US-Kampfflugzeuge in Syrien angeschlossen. Aktivisten warnten auf einer Veranstaltung in Washington, D.C. vor einer Eskalation zwischen den USA und Russland.

In der Petition, gerichtet an US-Verteidigungsminister James Mattis und das Pentagon, heißt es: „Wir fordern Sie auf, sofort alle amerikanischen Militärflugzeuge vom syrischen Himmel zu entfernen und…..