Facebook siedelt in Essen 500-köpfiges Lösch-Team an

In Essen sind plötzlich für Facebook Hunderte Stellen zu besetzen: Das Netzwerk eröffnet in Kürze ein zweites deutsches Löschzentrum.

Facebook richtet in Essen sein zweites Lösch-Zentrum in Deutschland ein: 500 Mitarbeiter sollen dort Inhalte prüfen, kündigte Facebook am Dienstag an. Im Auftrag von Facebook wird das österreichische Unternehmen CCC (Competence Call Center) vom Herbst an Meldungen von Nutzern prüfen und illegale Inhalte entfernen.

Der Dienstleister hat in Essen bereits einen Standort unweit des S-Bahn-Halts…..