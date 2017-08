Distanziert Euch von Vertreibung und Besatzung!

Quellgrafiken: Merkel Flickr EPP CC 2.0 / Charlotte Knobloch Foto: Michael Lucan, Lizenz: CC-BY-SA 3.0 [GFDL oder CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons Jews oppose Photo by humbleslave

Warum wird nicht endlich einmal die längst fällige Distanzierung jüdischer Bürger und Organisationen vom „Jüdischen Besatzerstaat“ gefordert, wie sie gegenüber muslimischen Verbänden und Bürgern fast täglich eingefordert wird?

Warum nehmen deutsche Bürger aller Konfessionen es so widerspruchslos hin, dass wir einem Staat, der seit Jahrzehnten ein anderes Land besetzt, von oberster Seite befohlen so gnadenlos und in Nibelungentreue „ewig“ verpflichtet sind und dessen Sicherheit zudem noch Staatsräson sein soll?

Da komme ich wieder auf die „christlich-zionistische“, momentan urlaubende und Wagner-Opern liebende Kanzlerin Merkel, die dem Diesel-Gipfel fernblieb, weil es außer Diesel-Verpestern und Vergasern nichts zu holen gab, für sie, die „bekennende“ Umweltqueen und Anführerin der deutschen Scheinheiligkeit. Diese Führerin, die nichts zur Chefsache macht, was keine Bilder bringt, zeigte……