TRAURIG: Angela Merkel – am Tropf der alten US-Herrschaftsclique?

Der US-Kongress hat die Sanktionen gegen Russland kürzlich beschlossen. Europäische und chinesische Volkswirte wissen: Die alte US-Herrschaftsclique vernichtet unser Kapital. Was macht Angela Merkel?

Russland fängt jetzt an und steuert dagegen. Das Land erklärte, es wolle raus aus der Dollar-Abhängigkeit (siehe heutige News http://www.watergate.tv/2017/08/08/russland-steigt-aus-us-zahlungssystem-aus/). Viele politische Analysten sehen in den Sanktionen einen Machtkampf in den USA. Die alte Herrschaftsclique versucht noch einmal, ihre Ansprüche durchzusetzen. Trump und Europa…..