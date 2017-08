Es werden in Hollywood leider viele Filme produziert die Propaganda und Unwahrheiten verbreiten. Filme werden oft dazu benutz die verschiedenen Völker und Kulturen auf der Erde politisch zu beeinflussen. Es werden dadurch also gezielt falsche Informationen durch emotionale Filme in die Köpfe der Menschen gebracht.

Es gibt allerdings auch einige sehr gute Filme, die bewusst dafür produziert wurden um aufzuklären was wirklich auf unserer Erde passiert. Hier einige Beispiele.