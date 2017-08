Wer sein Leben retten will, der rufe dreimal kräftig Heil Hitler oder zeige den Hitlergruß

In der multikulturellen Flüchtlingsrepublik ist jeder Deutsche seines Lebens auf den Straßen nicht mehr sicher. Im Jahr 2016 wurden an uns Deutschen von Merkels hereingelockten Parasiten über 600.000 Verbrechen verübt. 90 Prozent aller Schwerstverbrechen werden von der Lügenpresse verschwiegen. Unser aller Leben wird so massiv bedroht, weil die Gefährder vorsätzlich nicht als solche eingestuft werden. Der moslemische Killer in Hamburg, wie die meisten anderen auch, wurde beispielsweise nicht als „Gefährder“ eingestuft, weil sonst zu seiner Überwa- chung 30 Beamte rund um die Uhr notwendig gewesen wären. Also musste nur in diesem Fall, einer von Tausen- den, ein Deutscher sterben und viele mit lebenslänglichen Schäden zurückbleiben. Derzeit bräuchte die BRD min- destens 150.000 zusätzliche Polizisten zur…..