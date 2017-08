Entzieht Vater Staat das Sorgerecht!

Die schwarze Pädagogik der Macht funktioniert schon im privaten Bereich nicht. Mit Erziehungsgrundsätzen wie „Wer nicht hören will, muss fühlen“ werden Seelen zerstört – die der Opfer und teilweise auch der Täter. Umso schlimmer wenn sich Politiker gegenüber ihren Bürgern eine Elternfunktion anmaßen, sie mit Strengstrafer-Mentalität drangsalieren und entmündigen. Selbst in der Außenpolitik agieren Alpha-Tiere oft wie emotional unreife prügelnde Väter: „Alles ist steuerbar und kontrollierbar, mit Belohnung und Strafe, mit Gewalt und Kontrolle.“ Das ist gefährlich, privat wie politisch. Zeit, den angemaßten Vormündern den Rohrstock aus der Hand zu nehmen! (Georg Rammer)Als Psychologe in der Kinder- und Jugendhilfe kam ich oft mit Eltern zusammen, die Prügelstrafe für ein…..