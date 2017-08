Und unter anderem auch darum weiß nicht mehr was einkaufen, welche Lebensmittel. Sind die Produkte nicht direkt Genpflanzen so kann es immer so sein, dass z. B. Tiere mit gentechnisch veränderten Pflanzen gefüttert wurden. Z. B. rühmt sich Österreich, gentechnikfrei zu sein, doch stand vor kurzem in der Krone, dass 43 % der Mastschweine mit genveränderten Pflanzen gefüttet werden. Besonders Südamerika produziert für Europa. Ähnliches meldet auch der Standard. Hier einige Beiträge zum Gentechnikalptraum.

Nun zum interessanten Beitrag aus www.transgen.de

Wieder mehr Gentechnik-Pflanzen 2016: Anbauflächen steigen weltweit auf 185 Millionen Hektar Der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen hat 2016 weltweit wieder …..