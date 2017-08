Google-Zensur der WSWS wurde mit deutschen Regierungskreisen abgestimmt

Googles Zensur von linken und progressiven Websites ist eng mit der deutschen Regierungspolitik abgestimmt. Am 5. April nahm Ben Gomes, Chefingenieur für die Suchmaschinen bei Google, an einem Treffen der Rundfunkkommission der Länder in Berlin teil, um Googles neuen Such- oder besser Zensur-Algorithmus mit hochrangigen deutschen Regierungsvertretern zu diskutieren.

Die Rundfunkkommission der Länder ist eines der höchsten Gremien zur Organisation und Kontrolle der Medien in Deutschland und umfasst Vertreter aller 16 Landesregierungen. Den Vorsitz der Kommission hat traditionell der…..