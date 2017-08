Es gab keinen „Hack“ sondern ein „Leak

Ehemalige Mitarbeiter von US-Geheimdiensten haben in einem Memorandum an den US-Präsidenten Donald Trump nachgewiesen, dass die E-Mails der Demokraten nicht von „russischen Hackern“ öffentlich gemacht wurden.

„Ehemalige Mitarbeiter von US-Geheimdiensten stellen die „Wahlbeeinflussung durch russische Hacker“ infrage—

In einem Memorandum an den Präsidenten Trump weist eine Gruppe ehemaliger

Mitarbeiter von US-Geheimdiensten, darunter auch NSA-Experten, unter Berufung

auf neue forensische Studien die in der „Bewertung“ vom 6. Januar aufgestellte

Behauptung, Russland habe 2016 E-Mails der Demokraten „hacken“ lassen,

als nicht haltbar zurück. Mehr……



