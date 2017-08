Venezuela: ein Putsch gegen die gewählte Regierung droht

Die Wahlen am 30. Juli 2017 zur verfassungsgebenden Versammlung waren ein Erfolg. Bedroht ist Venezuela trotzdem – oder gerade deshalb. Zu einem Aufruf schreiben die Initiatoren: „Sehr geehrte Damen und Herren, angesichts der dramatischen und beängstigenden Situation in Venezuela, wo ein Putsch gegen die gewählte Regierung droht, senden wir Ihnen – zu Händen des Schweizerischen Bundesrates und der Bundesversammlung – den Aufruf der verschiedenen in der Schweiz ansässigen Solidaritätsorganisationen. Wir ersuchen Sie dringend, diesem gefährlichen weltpolitischen Ereignis die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken und öffentlich gegen diesen von den USA propagierten Putschversuch Stellung zu beziehen. Wir gestatten uns, Sie an Ihre besondere Mitverantwortung als Vertreterinnen und Vertreter der sich ihrer Rechtsstaatlichkeit und Demokratie rühmenden Eidgenossenschaft zu erinnern. Im Namen von ALBASUIZA und der aufgeführten unterstützenden…..

Ähnliche Beiträge