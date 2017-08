Venezuela: Kein Befreiungsschlag für niemanden

Präsident Maduro feiert den Sieg. Bild: presidencia.gob.ve

Der Vorschlag einer verfassunggebenden Versammlung wurde am Sonntag zwar angenommen, ob das die politische Krise löst, ist aber fraglich

Mit einer relativ geringen Beteiligung von 41,5 Prozent hat sich in Venezuela am Sonntag eine Mehrheit der Wahlberechtigten für die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung ausgesprochen. Das oppositionelle Parteienbündnis Tisch der demokratischen Einheit (MUD) hatte allerdings zum Boykott der Wahl aufgerufen und sich auch an der üblichen Überprüfung der….