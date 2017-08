CEO, der Wirtschaftsforschungsmann mit dem Koks ist da

Wer will diese deutsche Wirtschaft noch stoppen? Wieder ein Rekordwert – beim ifo-Geschäftsklimaindex. Party unter Führungskräften: Für sie ist die Welt nur noch ein einziges Aufwärts. Dabei wird hier nicht mit Kennzahlen dokumentiert, sondern mehr so vom Gefühl her Verblendung zementiert.

Bauchgefühle: Wie geht es uns denn heute?

Nie war er so gehaltvoll wie heute: Der ifo-Geschäftsklimaindex. Letzte Woche handelte er sich einen Rekordwert ein. Wirtschaften wir noch oder feiern wir schon? Das ifo-Institut sprach jedenfalls von euphorischen Zuständen, die Wirtschaft stehe unter Volldampf und die Führungskräfte seien zuversichtlich wie nie zuvor. Dieser letzte Einwurf ist die Crux an der Sache. Der Geschäftsklimaindex ist keine harte Kennzahl, keine berechenbare Größe oder eine mathematisch nachvollziehbare Einheit. Er ist schlicht und ergreifend eine kollektive Laune, so gut oder so schlecht wie die Summe der Befindlichkeiten aller befragten Führungskräfte.

Das ifo-Institut schreibt nämlich monatlich Manager und Unternehmensleitungen….