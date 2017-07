Texas: TaiChin Preyor soll sterben

Nach der gestrigen Hinrichtung von Ronald Phillips in Ohio will sich nun der US-Bundesstaat Texas wieder in die traurige Gemeinschaft der Scharfrichter einreihen. Diesmal soll TaiChin Preyor exekutiert werden, für den Mord an seiner ehemaligen Freundin, den er im Jahr 2004 begangen haben soll.

Anwälte kämpfen für einen Aufschub

Derzeit versuchen gerade die Rechtsanwälte von TaiChin Preyor alles um die bevorstehende Hinrichtung zu stoppen. Sie argumentierten auch in den vergangenen Wochen schon nachdrücklich, dass Preyor von der Todesstrafe verschont werden müsse, weil sein vorheriger Anwalt vollkommen ignorierte, dass Preyor…..