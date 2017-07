Österreich ist faktisch ein NATO-Mitglied

Warum sind die Politiker in der Schweiz und in Österreich nicht endlich ehrlich und sagen was Tatsache ist? „Wir haben die Neutralität aufgegeben und sind ein Mitglied der NATO.“ Warum dieses ständige Vorspiegeln eines Status, der gar nicht mehr zutrifft? Von wegen NEUTRALITÄT!!! Ist doch ein Witz. Ja Politiker und ehrlich, das schliesst sich aus, wie wir wissen. Klick Bild für mehr.



