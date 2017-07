Michael Vogt und Niki Vogt: Ich seh´s ganz deutlich

22. Juli 2017 Ein Gespräch auf TimeToDo mit Norbert Brakenwagen, Michael Vogt und Niki Vogt. Der Bayerische Rundfunk strahlte zuletzt eine Sendung unter dem Titel „Unsichtbares Land“ einen Bericht über den Traunsteiner Seher Alois Irlmaier aus. So eindrucksvoll seine Treffsicherheit bei den Voraussagen von persönlichen Schicksalen dort dokumentiert wurde, so wenig wurden Irlmaiers Prophezeiunge zum Weltgeschehen thematisiert. Doch die haben es in sich. Heute starten wir eine Reihe von Beiträgen über das, was dieser Mann sah – und was in diesen Tagen mit unheimlicher Genauigkeit Punkt für Punkt eintritt.

