US-Waffenlieferungen an Kiew und die Antwort des Donbass-Widerstands

SOLLTEN DIE USA WAFFEN AN DAS KIEWER REGIME LIEFERN – WERDE DER DONBASS-WIDERSTAND DIESE VERKAUFT BEKOMMEN

Wladislaw Deinego, offizieller Unterhändler des anti-faschistischen Donbass-Widerstands bei den Minsker Friedensverhandlungen, der Presse im Bezug auf mögliche baldige US-Waffenlieferungen an das ukra-faschistische Kiewer Regime – geantwortet:

„Sollten die USA Waffen an das Kiewer Regime liefern, so werden die Folgen dieser Lieferungen Washington unangenehm überraschen, da die ukrainischen Truppen jegliche Waffen günstig an uns weiterverkaufen werden. Genauso wie auch jetzt schon, wie wir von ihnen Panzer, Waffen und Munition erhielten.“

