Nahrung der Zukunft: 3D-Drucker – mit Soylent Green? Personalisierte Nahrung- basierend auf DNA,Lebensstil und sogar dem Schweiß

Was kommt wohl in Zukunft auf den Tisch? Die Antwort kommt aus Australien. Ein Lebensmitteldrucker wird anhand von DNA, Schweiß und Ihrem Lebensstil ein Maßgeschneidertes persönliches Essen ausdrucken, damit es Ihnen an nichts mangeln wird. Sie wachen morgens auf, geben Ihre Daten in ein System und schon ist Ihr Frühstück fertig. Laut den Wissenschaftlern ist die Nahrung kein Endprodukt nach dem gleichnamigen Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1973 Soylent Green.

Soylent ist ein Unternehmen – der Name ist eine Kombination aus Soy (Soja) und Lent(il) (Linse) –, welches die Lebensmittelversorgung der halben…..