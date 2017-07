Heute kann Yellen Trump besiegen

Heute entscheidet die Fed darüber, ob sie Donald Trumps Traum vom „Great America“ platzen lässt oder nicht. Und der US-Präsident selbst ist ziemlich kleinlaut.



Es scheint, als hätte Donald Trump seinen gefährlichsten Gegner erkannt. Der lauert nämlich nicht im Kongress, in Nordkorea oder in den Reihen des FBI. Sein gefährlichster Gegner ist die Federal Reserve (Fed). Wenn Trump sein vollmundiges Wahlkampfversprechen „Make America great again“ auch nur im Ansatz erfolgreich umsetzen will, ist er auf Gedeih und Verderb auf die Mitwirkung der Fed angewiesen. Denn ohne die richtige Geldpolitik wird Trumps Amerika wirtschaftlich den Bach runtergehen.

Noch im Wahlkampf schien er die Bedeutung der Zentralbank für sein Jahrhundert-Projekt nicht zu erkennen. Da beklagte der Präsidentschaftskandidat die…..