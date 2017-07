Drei Jahre nach dem Krieg von 2014 leben Gazas Bewohner weiterhin obdachlos

Von 11000 im Krieg vollkommen zerstörten Wohnungen ist etwas mehr als ein Drittel wieder aufgebaut.

Viele Familien leben noch immer in Zelten.

„Ich baute ein Zelt auf, blieb in ihm drei Jahre lang, während wir darauf warteten, dass Gaza wieder aufgebaut wird. Wir leben noch im Zelt. Wir sind noch am Leben, weil es dem Tod nicht gefiel, uns zu holen. Es wäre für uns besser zu sterben, da wir mit weiteren Problemen nicht mehr fertig werden.“ sagte Thaer Al Sheesh, Vater von vier Kindern in Gaza.

Am 8. Juli 2014 entwickelte sich der Konflikt zwischen Israel und Hamas zu einem vollen…..