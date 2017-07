UKRAINE: MENSCHENHÄNDLER VERKAUFTEN JUNGE FRAUEN IN DIE SKLAVEREI NACH ISRAEL – FÜR 1000 $

In der ukrainischen Stadt Dnepropetrowsk wurde ein gut organisierter ukrainisch-jüdischer Menschenhändlerring aufgespürt. Junge ukrainische Frauen im Alter 18 – 35 Jahren wurden entführt, an geheimen Orten gefangen gehalten und nach Israel (in die Stadt Haifa) für 1000 $ je Frau verkauft. In der israelischen Stadt Haifa verschwanden die jungen Frauen als Sex-Sklaven in Bordellen. Es wird gerade geklärt wie viele junge ukrainische Frauen nach Israel versklavt wurden. Es soll sich jedoch wohl um mehrere Dutzend handeln. Quelle und Video, klick Bild

