Putin über Fake-Putins auf deutsch

Trifft man Russlands Präsident Putin persönlich auf Instagram oder Facebook? Und wenn ja, unter Pseudonym oder ist er einer der vielen ansonsten gefakten Wladimir Putins, die dort anzutreffen sind?

Wen das interessiert, der sollte dieses Video von uns schauen. Dort erfährt man – im Rahmen einer Fragestunde in einer Hochbegabteneinrichtung in Sotschi – auch gleich, was Putin von Nicknames hält und welches Pseudonym er selbst schon einmal genutzt hat und warum. Bei uns natürlich wie immer in Übersetzung des Originalmanuskripts des Kreml.