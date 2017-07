In den letzten Wochen habe ich mich intensiv mit Manipulation durch öffentliche Medien beschäftigt, insb. durch die so genannten Leitmedien. Ich begab mich auf eine Abenteuerreise und war streckenweise extrem verunsichert.

Letzte Gewissheit, mich in Zukunft deutlich mehr über „alternative Medien“ zu informieren gab mir ein Vortrag von Dr. Daniele Ganser.

Doch der Reihe nach. Das sind die Videos, die ich mir angesehen habe, und die mir extrem die Augen geöffnet haben: