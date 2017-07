Wir veröffentlichen eine Übersetzung der gemeinsamen Erklärung der Verteidigungsminister der NATO-Staaten, die an der Verstärkung der Militärpräsenz an der Ostflanke der Allianz beteiligt sind. Gemeinsame Erklärung der Verteidigungsminister der an dem Abkommen über die Enhanced Forward Presence beteiligten Staaten zur Inkraftsetzung dieses Abkommens

1. Wir, die Verteidigungsminister der an der Enhanced Forward Presence (an der Verstärkung der Militärpräsenz in vorderster Linie, s.https://de.wikipedia.org/wiki/NATO_Enhanced_Forward_Presence) beteiligten Staaten, haben die dabei in Estland, Lettland, Litauen und Polen erzielten Fortschritte überprüft. Mehr…..