Die wahre Gefahr für die Europäische Union sind nicht die Patrioten sondern die Zentralisten

Das Volk der Briten hat sich in einem historischen Referendum gegen den Verbleib in der Europäischen Union ausgesprochen. Politisch bedeutet es für Großbritannien einen großen Schritt weg vom Brüsseler Zentralismus und zurück in die Souveränität. Im restlichen Europa wurde der Brexit zum Anlass genommen das Thema Europäische Union neu zu diskutieren und von vielen EU-Gegnern werden zunehmend Forderungen nach nationalen Referenden in ihren Ländern laut. Gleichzeitig hat sich gegen diese EU-kritische Bewegung eine Gegenbewegung entwickelt, welche unter dem Titel ‚Puls of Europe‘ regelmäßige pro-EU Demonstrationen veranstaltet. Diese machen die rechten Parteien für die wachsende Anzahl an EU-Gegnern verantwortlich. Immer öfter werden die EU-Skeptiker in Berichten durch Medien und Parteien als „Feinde Europas“ bezeichnet. Dass die subtile Gleichsetzung der…..

