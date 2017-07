Deutschlands neue Normalität

Am Rande eines Volksfestes in der Daimlerstadt Schorndorf bei Stuttgart tauchen 1000 Randalierer meist mit Migrationshintergrund auf. Wer organisiert so etwas?

Schorndorf ist ein 26 Kilometer östlich von Stuttgart gelegenes beschauliches Städtchen mit etwa 40.000 Einwohnern. Der Autopionier Gottlieb Daimler wurde hier geboren, sein Geburtshaus ist heute ein Museum. Alljährlich findet hier im Sommer das fünftägige SchoWo-Stadtfest statt (Schorndorfer Woche). Früher war es nicht notwendig, in der Festzeit zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung einen Großeinsatz der Polizei zu organisieren, aber diese Zeiten sind wohl vorbei.

„Massives Aggressionspotenzial“

Im Presseportal ist folgender Polizeibericht vom 16.07.2017 zu lesen…..