© cm

Unser Geld auf der Bank könnte schon bald sicherer sein – nicht zur Freude der Banken. Die lieben das Geld, das sie nicht haben.

Was kaum jemand für möglich gehalten hätte: Ein paar Wirtschaftswissenschafter, unterstützt von ein paar wirtschaftlich und politisch Interessierten, haben vor ein paar Jahren eine Systemänderung in der Geldordnung vorgeschlagen und diese Idee in der Schweiz als Volksinitiative lanciert. Und weil diese Leute innerhalb der nötigen Frist…..