Die Neugründung des Staates Malorossiya

Die Neugründung des Staates als Föderation fast völlig autonomer Regionen von KleinRussland, auf dem gesamten Staatsgebiet der heutigen Ukraine…

Muss man es für die- also euch alle – kommentieren. ? Nein. Diese Idee ist in der Tat die einzige saubere Möglichkeit für alle Involvierten, die Menschen zurück in die Zivilisation zu führen. Raus aus den Fängen der Nazis. Raus aus den Fängen der Land- und Bodenschätzeräuber.

