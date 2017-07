In der offiziellen Geschichtsschreibung gibt es nur den bösen Adolf Hitler und die guten Alliierten, die Deutschland befreit haben. Dies ist aber nur die halbe Wahrheit. In diesem Dokumentarfilm geht es um US-Gefangenenlager, in denen man die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg hat verhungern lassen. Sehenswert!

