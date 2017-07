US-Satans-Symbol an öffentlicher Stelle. Satans Untergrabung der Welt fast fertig gestellt: Ex-Sovjet-Agent Yuri Bezmenov erklärt wie

Die NWO ist Satanismus und hier – die alte Rebellion des Satans und seine Anhänger gegen den Schöpfer (Jesaja 14: 12-14, Offenbarung 12:12).Von Tag zu Tag wird Satans / Luzifers Macht immer deutlicher – ein Prozess, der mit den Illuminaten am 1 Mai 1776 begann. Im Jahre 1781 übernahmen sie die Freimaurer-Logen der Welt auf der Wilhelmsbad-Konferenz.

Ich unterscheide hier absichtlich nicht wie die Dämonologen zwischen Luzifer und Satan – sondern sehe diese als den gleichen Geist.

The Daily Caller 10 July 2016: Ein satanisches Denkmal wurde im Mai zur öffentlichen Schau in einem Veteranen-Gedächtnispark in Belle Plaine, Minn genehmigt . Das Denkmal, ein großer schwarzer Stahlwürfel, der mit einem goldenen umgekehrten Pentagramm eingraviert ist und oben drauf mit einem umgedrehten Soldatenhelm ausgestattet ist, ist das erste…..