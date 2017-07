Der Rote Faden der Weltpolitik

Das Netzwerk derer, in deren Händen sich Geld UND Macht befindet, d.h. des CFR und des RIIA läßt in letzter Zeit beobachten, daß alle Aktionen in derartiger Eile aufeinanderfolgen, daß sich ganz klar abzeichnet, daß sie in die Endphase der totalen Welt-Beherrschung übergehen. Teilweise erfolgen etliche CFR-Projekte auch der Eile wegen parallel – z.B. EU-Vertragsratifizierung, Drogen-Einfalltor für die EU KOSOVO als sogenannt eigenständiges Land, Angriff auf den Iran mit B1 (gerade noch abgebrochen), Druck auf China mit inszenierten Demonstrationen einschließlich dieser Hansels im Bundestag – was kommt als nächstes? Wir brauchen keine zwei oder drei Wochen zu warten!

Verbrecher David Rockefeller

Hauptsächlich passierte in letzter Zeit:…..