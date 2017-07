Bana-Alabed-Gerichtsverfahren gegen Marc Drewello und STERN

Am Hamburger Landgericht findet morgen – 14. Juli 2017 – das Gerichtsverfahren Jens Bernert (Blauer Bote Magazin) gegen den Stern-Journalisten Marc Drewello und den Stern (Medienkonzern Gruner & Jahr) statt. Letztere wollen die Propagandageschichte um das siebenjährige Mädchen Bana Alabed – welches im Syrienkrieg von ihren Eltern, der westlichen Propaganda und anderen für Kriegspropaganda missbraucht wird – als DIE WAHRHEIT gerichtlich durchdrücken. Die plumpen Propagandageschichten um Bana Alabed seien keine Fake News, keine Propaganda, keine Nachrichtenfälschung. Entsprechende Kritik am Journalisten sei zu unterlassen. Mitleid mit dem so missbrauchten Mädchen gibt es natürlich auch nicht.

