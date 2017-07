Russland: Unsere Geduld gegenüber USA geht zu Ende

Im diplomatischen Streit mit den USA droht die russische Regierung mit der Ausweisung Dutzender US-Diplomaten und der Beschlagnahme von Gebäuden.

Der Kreml-Sprecher, Dmitri Peskow, sagte gestern dazu: In diesem diplomatischen Streit geht unsere Geduld allmählich zu Ende.

Hintergrund der Drohung ist demnach die Entscheidung der USA, im Dezember vergangenen Jahres beschlagnahmte Immobilien russischer Diplomaten in der Nähe von Washington und New York nicht an Russland zurückzugeben.

Die USA verwehren Russland u.a. Zutritt zu zwei Wohnkomplexen – den sogenannten Landsitzen der ständigen russischen Vertretung in New…..