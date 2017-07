Russland ist kein Feind. / Prof. Dr. Alexej Puschkow im Interview für Russland Kontrovers

Prof. Dr. Alexej Puschkow referierte am 20.06.2017 auf Einladung des Deutsch-Russischen Forums im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Forum im Dialog“ in Berlin. Das Thema seines Vortrages „Vor dem G20-Gipfel 2017 in Hamburg – Außenpolitische Beziehungen zwischen Deutschland, Europa und Russland“ könnte nicht aktueller ausfallen. Von großem Interesse an der Zukunft der europäischen Beziehungen mit Russland zeugte auch die anschließende Diskussion mit dem Publikum. Wir nutzten die Gelegenheit, um dem Vorsitzenden der Kommission für Informationspolitik und Medienzusammenarbeit im Föderationsrat der RF einige Fragen zu stellen. Mehr…..

Ähnliche Beiträge