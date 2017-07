Trump – Putin Treffen kontrovers beurteilt

Russia’s President Vladimir Putin and US President Donald Trump © Carlos Barria / Reuters

Ich habe das Treffen wie Millionen andere Menschen beobachtet und stimmte am Ende mit Putin und Prof. Michel Chossudovsky überein, sowohl in der recht positiven Bewertung von Trump als auch in dem vorsichtigen Optimismus.

Putins Zusammenfassung lautete: „Sein Fernseh-Image ist sehr verschieden von der wirklichen Person; er ist eine sehr sachliche und direkte Person, und er hat absolut zu der Person mit der er spricht, die anäquate Haltung; er analysiert die Dinge ziemlich schnell und beantwortet die Fragen, die ihm gestellt werden … So ich denke … es gibt gute Gründe zu glauben, dass wir in der Lage sein werden, die Ebene des Austausches, den wir brauchen, zumindest teilweise wiederbeleben zu können.“ Und Trump äußerte…..