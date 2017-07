Frieden in Syrien zugunsten von Israel und der Türkei? von Thierry Meyssan

Obwohl man sich dem Ende des Krieges gegen Syrien nähert, wurde keines der ursprünglichen Ziele der Angelsachsen völlig erreicht: nicht nur die Muslimbruderschaft hat nicht mit ihren arabischen Frühlingen triumphiert, sondern sie scheint in der gesamten Region zu verlieren, außer in Katar und in der Türkei; Wenn Syrien auch weitgehend zerstört ist, hat die syrische Gesellschaft und ihr multireligiöses Modell standgehalten; schließlich sollte die Seidenstraße wieder hergestellt werden. Wie dem auch sei, Israel und die Türkei sind dabei, die Kastanien aus dem Feuer zu holen und auf ihre Weise auch als Sieger des Krieges zu erscheinen.

Jedermann dachte, dass die Krise zwischen Saudi-Arabien und Katar das Wiederaufleben der Riad-Damaskus-Kairo Achse erleichtern würde, die das politische Leben der arabischen Welt bis zum „arabischen Frühling“ dominiert hatte. Es war dem aber nicht so.

Vielleicht hofft Prinz Mohammad Ben Salman immer noch, im Jemen zu siegen und findet es daher nutzlos, sich Syrien anzunähern. Oder die Saudis, der früher den arabischen Aufstand gegen die Osmanen führten, halten es heute für zu gefährlich, die Partei Syriens gegen die Türkei zu ergreifen. Es ist wahr, dass während der Verhandlungen von….