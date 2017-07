Aufgedeckt: MASSENPLEITE zerstört Euro

Läuft im Hintergrund innerhalb der Euro-Zone eine große Vertuschungsaktion? Gerade in diesen Tagen wird darüber berichtet, wie sicher die Banken in Deutschland sind (vgl. etwa http://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/euro-krise-gehen-banken-pleite/6734858-5.html). Schon geht es auf der anderen Seite drunter und drüber. Denn die Finanzminister der EU beraten inzwischen über einen sogenannten „Aktionsplan“ anlässlich des hohen Volumens sogenannter „fauler Kredite“ in den Banken der Euro-Zone.

Gestern hatten wir darüber berichtet, dass Italien hoch verschuldet sind und wie schlecht es um die Banken in Italien steht. Jetzt wird über diesen Aktionsplan beraten. Es geht um….