Ich bin Syrer und lebe in Syrien: „Es gab weder eine Revolution noch einen Bürgerkrieg. Die Terroristen werden von Eurer Regierung entsandt“

Vor zwei Jahren schrieb „Majd“ folgende Worte in bei Facebook:



„Ich bin Syrer… und lebe in Syrien inmitten all dessen. Wir haben Schreckliches gesehen. Es gab weder eine Revolution noch einen Bürgerkrieg. Die Terroristen werden von Eurer Regierung entsandt. Es handelt sich um Al-Qaida, Jabhat, al-Nusra, Wahhabiten, Salafisten, Taliban etc., und die extremistischen Jihadisten werden vom Westen, den Saudis, Katar und der Türkei entsandt. Euer Obama, und wer auch immer hinter oder über ihm steht, unterstützt Al-Qaida und führt einen Stellvertreterkrieg in meinem Land.

Wir dachten Ihr seid gegen Al-Qaida, und nun unterstützt Ihr sie.



Die Mehrheit hier liebt Assad. Er hat niemals ein Verbrechen gegen sein….