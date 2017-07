G20: Wird der Westen von Psychopathen regiert?

„Welcome to Hell!“ lautet der Slogan, mit dem G20-Demonstranten die selbsternannten Führer der Welt zu deren Gipfel am 7. und 8. Juli im deutschen Hamburg unter der Schirmherrschaft von Madame Merkel zu Gesprächen über die Katastrophen auf unserem Planeten und deren Lösungen begrüßen. Was soll´s, daß die Not auf Mutter Erde zumeist von jenen verursacht wird, die den Westen repräsentieren, und die nun vorgeben sie beheben zu wollen.

Welch völlige Arroganz – und Verlogenheit!

Am Rande des Gipfels prügelte die Polizei aggressiv auf die Demonstranten ein, von denen die meisten friedlich und unbewaffnet gewesen sind. Jedoch waren einige gewalttätig und maskiert, wie es die Tradition diktiert, so daß sie nicht…..